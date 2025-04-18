Mart'ta 195 Bin 682 Taşıt Trafiğe Kayıtlı - Son Dakika
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Ekonomi

Mart'ta 195 Bin 682 Taşıt Trafiğe Kayıtlı

Mart\'ta 195 Bin 682 Taşıt Trafiğe Kayıtlı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 43 arttı, bir önceki yıla göre ise yüzde 13,7 azaldı.

18.04.2025 11:42
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalış göstererek 195 bin 682 oldu. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 58,2, kamyonette yüzde 50,7, otomobilde yüzde 38,1, kamyonda yüzde 19,6, traktörde yüzde 8,7 artarken otobüste yüzde 25,2, minibüste yüzde 21,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 13 azaldı. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 9,3, otomobilde yüzde 7 artarken traktörde yüzde 43,1, motosiklette yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 29,4, kamyonda yüzde 9,2, otobüste yüzde 8,6 ve kamyonette yüzde 3,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 31 MİLYON 788 BİN 619

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 31 milyon 788 bin 619 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,1'ini motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

821 BİN 238 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mart ayında 821 bin 238 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,6'sını otomobil, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mart ayında 94 bin 939 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 21,4 azalarak 498 bin 226 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 55,9 artarak 10 bin 592 adet oldu. Böylece ocak-mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 487 bin 634 adet artış gerçekleşti. Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 otomobilin yüzde 48,9'u benzin, yüzde 27,7'si hibrit, yüzde 12,9'u elektrikli, yüzde 9,6'sı dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 499 bin 996 adet otomobilin ise yüzde 33,7'si dizel, yüzde 31,4'ü LPG, yüzde 30,5'i benzin, yüzde 2,8'i hibrit ve yüzde 1,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

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Kaynak: DHA

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Ulaşım, Son Dakika

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