Mart'ta 195 Bin Araç Kaydı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mart'ta 195 Bin Araç Kaydı Yapıldı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 195 bin 682, toplam araç sayısı 31,8 milyona ulaştı.

18.04.2025 10:44
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Trafiğe martta 195 bin 682 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 484 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 192 bin 198 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 13,7 azalarak 195 bin 628'ye geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 55,6 artarak 2 bin 239'dan 3 bin 484'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın üçüncü ayında 192 bin 198 adet artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Martta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 43 artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 58,2, kamyonette yüzde 50,7, otomobilde yüzde 38,1, kamyonda yüzde 19,6, traktörde yüzde 8,7 artarken, otobüste yüzde 25,2, minibüste yüzde 21,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 13 azalış gösterdi.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 9,3, otomobilde yüzde 7 artarken, traktörde yüzde 43,1, motosiklette yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 29,4, kamyonda yüzde 9,2, otobüste yüzde 8,6 ve kamyonette yüzde 3,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı mart sonu itibarıyla 31,8 milyona yaklaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 29 milyon 367 bin 254'den 31 milyon 788 bin 619'a yükseldi.

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,1'ini motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 821 bin 238 taşıttan yüzde 67,6'sı otomobil, yüzde 14,6'sı kamyonet, yüzde 10,4'ü motosiklet, yüzde 3'ü traktör, yüzde 2'si kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,4'ünün Renault, yüzde 8,6'sının Toyota, yüzde 7,8'inin Peugeot, yüzde 6,5'inin Volkswagen, yüzde 6,2'sinin Hyundai, yüzde 5,6'sının Fiat, yüzde 5'inin BMW, yüzde 4,5'inin Opel, yüzde 4,1'inin BYD, yüzde 3,9'unun Skoda, yüzde 3,8'inin Citroen, yüzde 3,6'sının Mercedes-Benz, yüzde 3,1'inin Chery, yüzde 2,8'inin Kia, yüzde 2,8'inin Ford, yüzde 2,7'sinin Nissan, yüzde 2,6'sının Dacia, yüzde 2'sinin Audi, yüzde 1,6'sının Honda, yüzde 1,3'ünün Mini ve yüzde 10,1'inin diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 21,4 azalarak 498 bin 226'ya gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 55,9 artışla 10 bin 592 adet oldu. Böylece yılın ilk üç ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 487 bin 634 adet arttı.

Ocak-mart aylarında trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 adet otomobilin yüzde 48,9'unun benzin, yüzde 27,7'sinin hibrit, yüzde 12,9'unun elektrikli, yüzde 9,6'sının dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 499 bin 996 adet otomobilin ise yüzde 33,7'sinin dizel, yüzde 31,4'ünün LPG, yüzde 30,5'inin benzin, yüzde 2,8'inin hibrit ve yüzde 1,3'ü elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,4'ü 1300 ve altı, yüzde 24,9'u 1401-1500, yüzde 10,8'i 1501-1600, yüzde 10,5'i 1301-1400, yüzde 8,1'i 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Söz konusu döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 adet otomobilin yüzde 39,6'sı gri, yüzde 26,3'ü beyaz, yüzde 12,1'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 4,2'si kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.

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Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart'ta 195 Bin Araç Kaydı Yapıldı - Son Dakika

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