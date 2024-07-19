Martı TAG Davasında Mahkeme Taraflı Karar Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Martı TAG Davasında Mahkeme Taraflı Karar Verdi

Martı TAG Davasında Mahkeme Taraflı Karar Verdi

Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Martı TAG davasında mahkemenin taraflı bir karar verdiğini belirterek, istinafa başvuracaklarını ve Martı TAG kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Öktem, adliye önünde binlerce Martı TAG sürücüsüyle bir araya gelerek duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. Mahkemenin ikinci kez Martı TAG'ı durdurma kararı verdiğini ancak bu kararın üst mahkemeye taşınacağını ifade etti. Öktem, Martı TAG kullanmaya devam edeceklerini ve kararın yine üst mahkemeden döneceğine güvendiklerini belirtti.

19.07.2024 19:29
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Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Mahkeme taraflı bir karar verdi, istinafa gideceğiz, Martı TAG kullanmaya devam" dedi.

Martı TAG davasında 6'ncı duruşma gerçekleşti. Duruşma sonrası adliye önünde binlerce Martı TAG sürücüsüyle bir araya gelen Oğuz Alper Öktem açıklamalarda bulundu. Öktem, "İkinci defa Martı TAG'ı durdurmaya yönelik kesin olmayan bir karar verildi. Bu karar üst mahkemeye taşınıyor. Yargılama süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öktem yaptığı açıklamada "Martı TAG kullanmaya aynen devam. Aynı Mahkeme bir önceki durdurma kararını New York Borsası'na açılmak için imza atılan günün ertesinde vermişti. Üst mahkeme bozmuştu. Şimdi aynısını UKOME'nin Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği çıkarma kararından bir gün sonra yapıyor. Mahkemenin taraflı olduğu çok net. Kararın yine üst mahkemeden döneceğine ilişkin güvenimiz tam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Oğuz Alper Öktem, Ulaşım, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Martı TAG Davasında Mahkeme Taraflı Karar Verdi - Son Dakika

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