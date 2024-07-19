Martı TAG Davasında Mahkeme Taraflı Karar Verdi

Ekonomi

Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Mahkeme taraflı bir karar verdi, istinafa gideceğiz, Martı TAG kullanmaya devam" dedi.

Martı TAG davasında 6'ncı duruşma gerçekleşti. Duruşma sonrası adliye önünde binlerce Martı TAG sürücüsüyle bir araya gelen Oğuz Alper Öktem açıklamalarda bulundu. Öktem, "İkinci defa Martı TAG'ı durdurmaya yönelik kesin olmayan bir karar verildi. Bu karar üst mahkemeye taşınıyor. Yargılama süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öktem yaptığı açıklamada "Martı TAG kullanmaya aynen devam. Aynı Mahkeme bir önceki durdurma kararını New York Borsası'na açılmak için imza atılan günün ertesinde vermişti. Üst mahkeme bozmuştu. Şimdi aynısını UKOME'nin Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği çıkarma kararından bir gün sonra yapıyor. Mahkemenin taraflı olduğu çok net. Kararın yine üst mahkemeden döneceğine ilişkin güvenimiz tam" dedi. - İSTANBUL