Matriks, 2021'de yaklaşık 26 milyon lira net kar elde etti - Son Dakika
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Matriks, 2021'de yaklaşık 26 milyon lira net kar elde etti

15.03.2022 14:50
Matriks, 2021'de yaklaşık 26 milyon lira net kar elde etti

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin 2021 yılı net karı, bir önceki yıla göre yüzde 58,9 artarak 25 milyon 850 bin 899 lira olarak gerçekleşti.

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin 2021 yılı net karı, bir önceki yıla göre yüzde 58,9 artarak 25 milyon 850 bin 899 lira olarak gerçekleşti.

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, 2021 yılına ait finansal verilerini açıkladı. Sağladığı önyüz ve altyapı çözümleri ile Borsa İstanbul, FX ve kripto para yatırımcılarının, veri, haber, analiz - işlem platformu, robotik işlem ve yüksek hızlı emir iletimi gibi geniş bir yelpazede ihtiyaçlarına yanıt veren Matriks'in 2021 yılı net kar, bir önceki yıla göre yüzde 58,9 artarak 25 milyon 850 bin 899 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, yıl boyunca piyasalarda belirsizliği arttıran birçok gelişmeye rağmen, hasılat ve karlılık rakamlarında önemli artışlara ulaştıklarını belirtti.

Bu yıl yeni ürünlerin gelirler içindeki payının artmasını beklediklerini ifade eden Tutar, "Sürdürülebilirlik, verimlilik, iş birlikleri ve yeni fırsatlar odaklandığımız başlıklar arasında yer alıyor." dedi.

İlk yıllarına temettü dağıtımı, bedelsiz sermaye artırımı ve değişen piyasa koşulları karşısında hisse geri alım programı açıkladıklarını hatırlatan Tutar, şunları kaydetti:

"Halka arz sırasında verilen taahhütlere bağlıyız. Halka arz sırasında verilen taahhütler kapsamında, 35 milyon 973 bin lira olarak gerçekleşen faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) rakamı sonrasında; Matriks hisse sahiplerine, İzahname'de belirtilen kurallar çerçevesinde, halkı arzı gerçekleştiren ortaklar tarafından, yüzde 10 bedelsiz hisse devri yapılacak. Bu işlem bir bedelsiz sermaye artırımı ya da temettü değil dolayısıyla hisse fiyatında bir bölünme olmayacak."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Matriks, 2021'de yaklaşık 26 milyon lira net kar elde etti - Son Dakika


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