Matriks'ten 100 Bin Dolar Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Matriks'ten 100 Bin Dolar Yatırım

Matriks, iki girişime toplam 100 bin dolar yatırım yaparak inovasyonu destekleme çabasını sürdürüyor.

24.12.2024 16:19
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Matriks, girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren iki şirkete 100 bin dolarlık yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Matriks, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor. İTÜ Çekirdek Big Bang Start-up Challenge kapsamında iki yenilikçi girişime destek verme kararı alınırken Counterfake Yazılım Teknolojileri AŞ'ye 50 bin dolar ve Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri AŞ'ye 50 bin dolar olmak üzere toplamda 100 bin dolar yatırım yapıldı.

Bu yatırımlar, Matriks'in inovasyonu destekleme ve sektörde değer yaratan işbirliklerini artırma vizyonunun somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, girişim ekosisteminin büyük sahnesinde yer almanın kendileri için çok özel olduğunu belirtti.

Tutar, "İTÜ Çekirdek ailesini büyük başarıları için tebrik ederim. Yapılanlar hepimizin geleceğine atılan çok kıymetli tohumlar. Counterfake ve WearTechClub'un parıltılı yolculuğuna katılma fırsatı bulduğumuz için heyecanlıyız. Tüm girişimlerin yolunun açık olmasını dilerim. Bu iki değerli girişime yaptığımız yatırımın yanında, iki yıldır devam ettirdiğimiz finansal teknolojilere yönelik ekosistem faaliyetlerimizi de hatırlatmak isterim. Birlikte fark yaratabileceğimize inanan tüm projelere kapımız her zaman açık. Gelin, sektör için birlikte daha büyük işler başaralım." ifadelerini kullandı.

Counterfake Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Furkan Arslan da süreçle ilgili çok heyecanlı olduklarını kaydetti.

Arslan, "Counterfake olarak Matriks gibi güzide bir firmadan aldığımız stratejik yatırımın, Türkiye'deki ilk ve global ölçekte en gelişmiş yapay zeka destekli sahte ürün tespiti algoritmamızın daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasına ve AR-GE çalışmalarının sürdürülmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

WearTechClub'ın kurucusu Özgül Dalkılıç ise bu yatırımın WearTechClub'ın küresel pazarda daha güçlü bir şekilde büyümesini ve yenilikçi teknolojilerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

Dalkılıç, "Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Matriks'in desteği, sadece finansal bir katkı değil, aynı zamanda sektördeki vizyoner yaklaşımı ve güçlü teknolojik altyapısıyla stratejik hedeflerimize ulaşmamız için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu ortaklık, yerli teknoloji ekosisteminin globaldeki etkisini artırmak adına önemli bir adım olacak."dedi.

"Matriks Ekosistemini Genişletiyor" Programı

Matriks, daha önce başlattığı "Matriks Ekosistemini Genişletiyor" Programı ile yenilikçi projelere olan desteğini sürdürüyor.

Bu program, finansal teknolojiler alanında değer yaratma potansiyeline sahip birey, ekip ve şirketleri Matriks'in güçlü teknik altyapısı ve sektördeki uzmanlığıyla bir araya getirmeyi hedefliyor.

Program, finansal teknolojilerde inovasyon yaratma potansiyeline sahip tüm startup girişimlerine, şirketlere, ekiplere ve bireylere açık. Matriks, yatırım potansiyeli taşıyan projelerle uzun vadeli işbirlikleri oluşturmayı hedefliyor.

"Matriks Ekosistemini Genişletiyor" Programı'na katılmak için "https://ekosistem.matriksdata.com/" web sitesi üzerinden başvuru yapılması isteniyor.

Yenilikçi fikirlerin Matriks'in teknik altyapısı ve sektörel uzmanlığı ile buluşmasını hedefleyen bu program, finansal teknolojiler alanında büyük dönüşümlere kapı aralaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Matriks'ten 100 Bin Dolar Yatırım - Son Dakika

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