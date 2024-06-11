MAXSUN Technologies, Computex 2024 Fuarında Yeni Ürünlerini Tanıttı

Ekonomi

Uluslararası bilgi teknolojileri fuarı Computex 2024, sona erdi. Fuara katılan MAXSUN Technologies yeni ürünlerini tanıttı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen uluslararası bilgi teknolojileri fuarı Computex 2024, tamamlandı. Son teknolojik ürünlerin sergilendiği fuara MAXSUN Technologies şirketi de katıldı. Şirket, stant tasarımı, ürünleri ve teknolojisi ile ilgi gördü. - İSTANBUL