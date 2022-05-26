Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi

26.05.2022 16:44
Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ÇTSO), Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil'in başkanlığında gerçekleştirdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ÇTSO), Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil'in başkanlığında gerçekleştirdi.

Gündem maddeleri görüşüldü

Oda Konferans Salonunda gerçekleştirilen Mayıs ayı meclisinde, yoklama ve açılışın ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Mart ayı gelir- gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi görüşüldü. Madde, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer yer alan Nisan ayı gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanı oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 4. maddesinde yer alan simit, poğaça ve açma için azami fiyat talebi görüşüldü. 3 TL'den satışa sunulan simit, açma ve poğaça azami fiyatının, fırıncılardan gelen talep üzerine 90 gram 3,50 TL olmasına oy birliği ile karar verildi. Son gündem maddesi olan 2022 yılı gelir- gider bütçesinde ek ödenek yapılması kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler kısmının sonrasında meclis, sona erdi. - TEKİRDAĞ

Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi
Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Nuran Yeşil, Ticaret, Mayıs, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika


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