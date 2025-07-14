Mayıs Ayı Tavuk Üretim Raporu

Mayıs ayında tavuk eti üretimi 241 bin 782 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,53 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 13,5 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,7 arttı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,5 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,0 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,1 arttı.

Bir önceki ay 237 bin 567 ton olan tavuk eti üretimi Mayıs ayında yüzde 1,8 oranında artarak 241 bin 782 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 551 milyon 765 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 1 milyar 526 milyon 665 bin adet oldu. - BAYBURT