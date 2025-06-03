Mayıs Enflasyonu Yüzde 71,23

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,66, yıllık ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.
ENAG, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,66, yıllık ise yüzde 71,23 oldu.
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