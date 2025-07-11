Mayıs\'ta Cari Açık 684 Milyon Dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı Mayıs ayında cari açığın 684 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece bu rakam, son 7 ayın en düşük cari açık seviyesi olarak kayıtlara geçti, Mayıs ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatı ise 116,9 milyar dolar ile rekor seviyeye yükselmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaret ve cari işlemler tablosuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bolat, cari açıkta düşüş eğiliminin sürdüğünü, hizmet ihracatının ise rekor seviyelere ulaştığını ifade etti.

Bakan Bolat, 2025 yılı Mayıs ayında cari açığın 684 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Böylece bu rakam, son 7 ayın en düşük cari açık seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise toplam cari açık 21 milyar dolar oldu.

"Yıllık mal ve hizmet ihracat toplamı 382,3 milyar dolara yükseldi"

Mayıs Ayında Yıllıklandırılmış Hizmet İhracatına ilişkin de konuşan Bolat, "Mayıs ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatı 116,9 milyar dolar ile rekor seviyeye yükselmiştir. Böylece Türkiye'nin yıllık mal ve hizmet ihracat toplamı 382,3 milyar dolara yükselmiştir. Hükümet Olarak Mal ve Hizmet İhracatını Artırmaya ve Yerli Üreticiyi Korumaya Yönelik Politikalarımızı Kararlılıkla Sürdürerek, Cari İşlemler Hesabında İstikrarlı Bir Seyir Sağlanacak ve Makroekonomik İstikrar Güçlendirilecektir.

Yaz aylarında mal ve hizmetler ihracatındaki güçlü artışlar ile cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler gözleneceğini ifade eden Bolat, "Yıl sonunda cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh) içindeki payının tarihsel ortalaması olan yüzde 3,5'in oldukça altında kalmaya devam edeceği beklenmektedir" diye konuştu.

"Yılın ilk 5 ayında, Ocak Mayıs döneminde cari işlemler açığı 21 milyar dolar olmuştur"

Cari işlemler hesabında ve dış ticarette dengelenme olduğuna dikkati çeken Bolat, "2024 yılı Mayıs ayında 591 milyon dolar olan cari işlemler açığı 2025 yılı Mayıs ayında 684 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2025 yılı ilk 5 ayında, Ocak Mayıs döneminde cari işlemler açığı 21 milyar dolar olmuştur. 2024 yılı Mayıs ayında 19,8 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 2025 yılı Mayıs ayında 16,0 milyar dolara gerilemiştir. 2025 yılı Mayıs ayında mal ihracatımız yüzde 2,6 oranında artışla 24,8 milyar dolara yükselirken, aynı dönemde ithalatımız yüzde 2,7 oranında artarak 31,5 milyar dolar olmuştur. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiştik. Dış ticaret açığımız yüzde 2,7 artışla 6,6 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, yüzde 3,3 oranında artarak 382,3 milyar dolara yükselmiştir"

Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak, 116,9 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Bolat, "Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda 57,2 milyar dolara, taşımacılık gelirlerimiz ise 40,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında artarak 382,3 milyar dolara yükselmiştir" şeklinde konuştu.

Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle kaydedilmiş, yaklaşık 10 milyar dolara ve GSYH'nın yüzde 0,8'ine gerilediğini kaydetti.

AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay bir seyir izlemesiyle, zayıf dış talep, talep, gümrük tarife savaşları ve sıcak savaşlar gibi olumsuz etkilere rağmen, cari işlemler dengesinde stabil durumu korumak hususunda kararlı olduklarının da altını çizen Bolat, bu kapsamda dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceğini beklediklerinin altını çizdi. - ANKARA