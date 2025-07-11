Mayıs'ta Cari Açık 684 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mayıs'ta Cari Açık 684 Milyon Dolar

Mayıs\'ta Cari Açık 684 Milyon Dolar
11.07.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs 2025'te cari açığın 684 milyon dolar ile son 7 ayın en düşük seviyesi olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı Mayıs ayında cari açığın 684 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece bu rakam, son 7 ayın en düşük cari açık seviyesi olarak kayıtlara geçti, Mayıs ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatı ise 116,9 milyar dolar ile rekor seviyeye yükselmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaret ve cari işlemler tablosuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bolat, cari açıkta düşüş eğiliminin sürdüğünü, hizmet ihracatının ise rekor seviyelere ulaştığını ifade etti.

Bakan Bolat, 2025 yılı Mayıs ayında cari açığın 684 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Böylece bu rakam, son 7 ayın en düşük cari açık seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise toplam cari açık 21 milyar dolar oldu.

"Yıllık mal ve hizmet ihracat toplamı 382,3 milyar dolara yükseldi"

Mayıs Ayında Yıllıklandırılmış Hizmet İhracatına ilişkin de konuşan Bolat, "Mayıs ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatı 116,9 milyar dolar ile rekor seviyeye yükselmiştir. Böylece Türkiye'nin yıllık mal ve hizmet ihracat toplamı 382,3 milyar dolara yükselmiştir. Hükümet Olarak Mal ve Hizmet İhracatını Artırmaya ve Yerli Üreticiyi Korumaya Yönelik Politikalarımızı Kararlılıkla Sürdürerek, Cari İşlemler Hesabında İstikrarlı Bir Seyir Sağlanacak ve Makroekonomik İstikrar Güçlendirilecektir.

Yaz aylarında mal ve hizmetler ihracatındaki güçlü artışlar ile cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler gözleneceğini ifade eden Bolat, "Yıl sonunda cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh) içindeki payının tarihsel ortalaması olan yüzde 3,5'in oldukça altında kalmaya devam edeceği beklenmektedir" diye konuştu.

"Yılın ilk 5 ayında, Ocak Mayıs döneminde cari işlemler açığı 21 milyar dolar olmuştur"

Cari işlemler hesabında ve dış ticarette dengelenme olduğuna dikkati çeken Bolat, "2024 yılı Mayıs ayında 591 milyon dolar olan cari işlemler açığı 2025 yılı Mayıs ayında 684 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2025 yılı ilk 5 ayında, Ocak Mayıs döneminde cari işlemler açığı 21 milyar dolar olmuştur. 2024 yılı Mayıs ayında 19,8 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 2025 yılı Mayıs ayında 16,0 milyar dolara gerilemiştir. 2025 yılı Mayıs ayında mal ihracatımız yüzde 2,6 oranında artışla 24,8 milyar dolara yükselirken, aynı dönemde ithalatımız yüzde 2,7 oranında artarak 31,5 milyar dolar olmuştur. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiştik. Dış ticaret açığımız yüzde 2,7 artışla 6,6 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, yüzde 3,3 oranında artarak 382,3 milyar dolara yükselmiştir"

Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak, 116,9 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Bolat, "Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda 57,2 milyar dolara, taşımacılık gelirlerimiz ise 40,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında artarak 382,3 milyar dolara yükselmiştir" şeklinde konuştu.

Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle kaydedilmiş, yaklaşık 10 milyar dolara ve GSYH'nın yüzde 0,8'ine gerilediğini kaydetti.

AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay bir seyir izlemesiyle, zayıf dış talep, talep, gümrük tarife savaşları ve sıcak savaşlar gibi olumsuz etkilere rağmen, cari işlemler dengesinde stabil durumu korumak hususunda kararlı olduklarının da altını çizen Bolat, bu kapsamda dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceğini beklediklerinin altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta Cari Açık 684 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
12:41
İlk görüntüler geldi İşte PKK’nın silahları yaktığı anlar
İlk görüntüler geldi! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:15:16. #7.12#
SON DAKİKA: Mayıs'ta Cari Açık 684 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.