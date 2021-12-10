Mazars dünya çapında kurumsal sürdürülebilirlik eğitim programını başlattı

Vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık şirketi Mazars, 42 bin 200 çalışanını sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim değişikliğiyle ilgili konularda geliştirmek için Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitim Programı'nın lansmanını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Mazars, 42 bin 200 çalışanının katılacağı 6 modülden oluşan sertifikasyonlu Global Sürdürülebilirlik Eğitimi'yle çalışanlarının sürdürülebilirlik ve iklim okuryazarlığını geliştirerek sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hareket etmelerini, kurumsal ve bireysel sürdürülebilirlik, karbon ayak izi ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçladığını açıkladı.

ORTAK BAKIŞ AÇISI OLUŞTURULMALI

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ortağı Mehmet Eronat, yönetim anlayışının merkezine kurumsal sürdürülebilirlik anlayışını yerleştirmiş olan şirketlerin hesap verebilirlik, sorumluluk, şeffaflık ve etik değerler konusunda tüm çalışanları ve paydaşları ile ortak bakış açısını oluşturmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bu doğrultuda ortak bir bakış oluşturabilmenin yolu tüm çalışanlar ve paydaşlar için tasarlanıp, uygulanacak olan sürdürülebilirlik eğitimlerinden geçeceğini bildiren Eronat, ortak bakış açısı gelişmemiş ve tüm paydaşların odaklanmamış olduğu bir sürdürülebilirlik anlayışının uzun vadeli olmayacağı ve fayda yaratmayacağının açık olduğunu söyledi. Bu nedenle kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğuna çıkmaya karar veren ya da bu yolda ilerleyen tüm şirketlerin; sürdürülebilirlik açısından organizasyonel ve bireysel gelişiminin sağlanması ve bu doğrultuda eğitimler vermesi ilk atmaları gereken adımlardan birisi olması gerektiğini vurguladı.

FİNANSAL OLMAYAN RİSKLERİN SONUÇLARI ÖNEMLİ

Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı Yaman Alkan, Mazars'ın bu adımını "COVID-19 salgını, IPCC raporu ve son olarak da Glasgow'da düzenlenen COP26 konferansı, bize finansal olmayan risklerin işletmeler, tüm endüstriler ve küresel ekonomiler üzerindeki aşırı sonuçlarını gösterdi. Muhasebeciler olarak şirketlerin sürdürülebilirlik açıklamalarının özgün ve güvenilir olmasını sağlamada ve düşük kaliteli bilgilerden kaçınmak için yeşil göz boyama ile mücadelede büyük rolümüz var. Bir bağımsız denetim firması olarak tüm paydaşlarımıza değer katabilmek ve yeşil dönüşüm boyunca destek verebilmek için acilen uzmanlığımız ve ekiplerimizle hazır duruma gelmeliyiz. Mazars tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik eğitimleri sayesinde bireysel olarak sürdürülebilirlik ile ilgili bilgimizin artacağına ve ekip olarak yeteneklerimizi geliştirerek üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum." diye yorumladı.