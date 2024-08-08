MB Başkanı Karahan: "Yıl sonuna kadar enflasyon oranının yüzde 38"in altına gerilemesini öngörüyoruz"
Merkez Bankası Başkanı Karahan, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar enflasyon oranının yüzde 38'in altına gerilemesini öngördüklerini belirtti. Karahan, ekonomik tedbirlerin etkisiyle enflasyonun düşeceğini ve ekonomik istikrarın sağlanacağını vurguladı.
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8.08.2024 12:48:07. #1.11#
SON DAKİKA: MB Başkanı Karahan: "Yıl sonuna kadar enflasyon oranının yüzde 38"in altına gerilemesini öngörüyoruz" - Son Dakika
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