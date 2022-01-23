MediaMarkt, yarıyıl tatilinde alınabilecek elektrikli mutfak aletlerini derledi

MediaMarkt, yarıyıl tatili için "tatile keyif katacak elektrikli mutfak aletleri listesi" yayımladı.

MediaMarkt açıklamasına göre, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere yönelik pek çok rehber hazırlayan şirket, böylece onların ihtiyaçlarına en doğru ürünlere yönelmelerini sağlıyor.

Bu kapsamda, MediaMarkt, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle evine dönen veya evde geçirdiği vakti artan öğrencilerin aileleriyle beraber geçirecekleri keyifli mutfak aktivitelerine eşlik edecek ve en çok ihtiyaç duyacakları elektrikli aletlere yönelik bir rehber hazırladı.

Taze meyvelerin suyunu sıkmak için yaşamı kolaylaştıran ürünlerin başında katı meyve sıkacakları, narenciye sıkacakları ve shaker'lar geliyor. Katı meyve sıkacakları, genellikle narenciye sıkacaklarına ve shaker'lara göre daha büyük boyutlu oluyor. Parçalarının yıkanabilir olması, hemen kullanılacak termosların da yer alması ve damlatmama gibi özelliklerin öne çıktığı bu ürünlerde motor gücü büyük önem taşıyor. Bugün temel olarak portakal veya mandalina gibi meyvelerin suyunu sıkmak için kullanılan narenciye sıkacakları, daha ufak yapıları ve ekonomik fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

Son yılların en trend ürünleri arasında yer alan shaker'lar veya kişisel blender'lar da MediaMarkt.com.tr'den tek tıkla ya da MediaMarkt mağazalarından deneyimleyerek alınabilecek ürünler arasında yer alıyor.

Meyve suyu ve smoothie yapmanın yanı sıra özel tasarımları sayesinde hazırlanan içeceği de pratik matarası sayesinde kişinin yanında taşımasına imkan sağlayan söz konusu ürünler ulaşılabilir fiyatlı olmalarıyla da beğeni kazanıyor.

Kahvaltılara lezzet katacaklar

Tostlar, lezzetleriyle ve pratik yapılışlarıyla kahvaltıların öne çıkan besinleri arasında yer alıyor. MediaMarkt'ın ilgili kategori uzmanlarının verdiği bilgiye göre, tost makinelerinde ideal olan dilim sayısı 4-6 arasında değişiyor. Döküm plakalı olanların önerildiği tost makinelerinde otomatik kapanan ve ayarlanabilir olanlar hayatı kolaylaştırması açısından tercih ediliyor.

Hem Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde yapılan hem de öğrencilerin en sevdiği pişirme türlerinin başında gelen kızartmalar için artık yeni nesil air fryer ürünleri bulunuyor. MediaMarkt'ta air fryer'ların yanı sıra mutfakta oldukça önemli avantajlar sağlayacak geleneksel fritözler de yer alıyor. Bu fritözler; farklı donanım özelliklerine, tasarım niteliklerine ve manuel/otomatik fonksiyon seçeneklerine göre değişirken, iç ve dış malzemesine, ağırlığına, iç hacmine ve opsiyonel özelliklerine göre de birbirlerinden ayrılıyor.

Paslanmaz çelikten üretilen iç hazne, sabit ya da çıkarılabilir olabiliyor. Leke tutmayan özel dış tasarımlı fritöz modelleri, kullanım sırasında ve sonrasında konfor vadediyor. Maksimum güç değeri, yağ doldurma kapasitesi, yağ kutusu düzeneği, gözetleme penceresi, sıcaklık kontrol birimi, program sayısı gibi değişkenler, fritöz tercihinde dikkat edilen unsurların başında geliyor.

Fritöz modellerinde kullanıcıya kolaylık sunmak amacıyla geliştirilen çeşitli özellikler yer alıyor. Hazneli, elektrikli, ocak üstü, program sayılı, özel gösterge birimli en çok tercih edilen seriler arasında bulunuyor.

Doğrayıcılar kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor

Mutfaklara konfor ve kolaylık getiren elektrikli ürünler arasında doğrayıcılar ve rondolar da çok kullanılan modeller olarak öne çıkıyor. Doğrayıcılar, yemek hazırlarken kullanılan gıdaları doğrarken, kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor.

Hamur işlerinden çorba yapımına kadar çok geniş bir alanda kullanılabilen rondo ve doğrayıcı modelleri mutfak işlerini daha pratik hale getiriyor. Bu kategoride de genel anlamda farklı kalınlıklarda doğrama, farklı aparatlar, dayanıklı bıçak sistemi gibi özellikler ön plana çıkıyor.