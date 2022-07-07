İçinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor salonu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok imkan bulunuyor.

Kaynak: AA

Cayman Adaları, Güvercinlik, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Mega yat 'Titan' Bodrum'a demirledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.