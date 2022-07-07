Mega yat "Titan" Bodrum'a demirledi - Son Dakika
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Mega yat "Titan" Bodrum'a demirledi

07.07.2022 12:30
Mega yat "Titan" Bodrum'a demirledi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", Muğla'nın Bodrum ilçesinde demir attı.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", Muğla'nın Bodrum ilçesinde demir attı.

Cayman Adaları bayraklı, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Güvercinlik Mahallesi açıklarında demirledi.

İçinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor salonu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok imkan bulunuyor.

Yata, bölgeden geçen günübirlik tur teknelerindeki yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösteriyor.

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Kaynak: AA

Cayman Adaları, Güvercinlik, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mega yat 'Titan' Bodrum'a demirledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mega yat "Titan" Bodrum'a demirledi - Son Dakika
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