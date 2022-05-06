Mega yat "Titan" Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Mega yat "Titan" Bodrum'a geldi

06.05.2022 14:45

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik Mahallesi açıklarına demirledi.

Mısır'dan gelen yat, Fethiye'nin ardından Gökova koylarını dolaştıktan sonra Bodrum ilçesine ulaştı.

İçerisinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor.

Yata önceki gün Fethiye Limanı'nda Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali de yapılmıştı.

Mega yat Titan Bodrum'a geldi
Mega yat Titan Bodrum'a geldi
Mega yat Titan Bodrum'a geldi
Mega yat Titan Bodrum'a geldi
Mega yat Titan Bodrum'a geldi

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Mega yat 'Titan' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi Mega yat 'Titan' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi Rus milyarderin yatı 'Titan', Bodrum'a demir attı Rus milyarderin yatı 'Titan', Bodrum'a demir attı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mega yat 'Titan' Bodrum'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mega yat "Titan" Bodrum'a geldi - Son Dakika
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