AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu

03.06.2022 14:58

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi yeni binasının açılış töreninde, kuruldukları günden bugüne kadar çizgilerinden ödün vermediklerini ifade etti.

Enflasyonist ortamlarda sabit gelirlilerin hukukunun ve alım gücünün korunmasının önemine değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"Enflasyonist ortamlar bazen sermaye sahiplerine ciddi avantajlar sağlıyor ve güçleri yükseliyor. Bu tip durumlarda sabit gelirliler sürekli kaybediyor. Bizim için en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınmasının altını bir kez daha çiziyorum. Çünkü sabit gelirlileri korumak gerekir."

Konuşmaların ardından binanın açılışı yapıldı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Müftüsü Sinan Kazancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu
AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika
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