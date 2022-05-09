Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi

09.05.2022 17:05

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili 10 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen üçüncü ve son toplantı, işçi sağlığı ve güvenliği haftasına ilişkin devam eden programlar nedeniyle ertelendi.

SON TOPLANTININ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu kapsamda başka programlarının olduğu ifade edildi. Toplantının da henüz netleşmeyen ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK

3600 ek gösterge mevcut çalışanların maaşlarının yanında emekli maaşlarıyla, emekli ikramiyelerini yakından ilgilendiriyor. Düzenleme hayata geçtiğinde memur ve memur emeklisi maaşlarında ve ikramiyelerinde artış olacak. Şimdilik düzenlemenin kapsamının öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisini kapsaması bekleniyor. Son olarak Memur-Sen ek göstergelerle ilgili hükümetten teklif beklediğini ifade etmişti.

SON TOPLANTI SONRASI NE OLACAK?

Son toplantının ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

YORUMLAR
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3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak 3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak

Vedat Bilgin, Emekli, Mayıs, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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