Memurların mesai ücretlerine saat başına yüzde 63 zam geliyor! 65 yaş aylıklarında ise değişiklik olmayacak - Son Dakika
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Memurların mesai ücretlerine saat başına yüzde 63 zam geliyor! 65 yaş aylıklarında ise değişiklik olmayacak

22.06.2022 17:09

Ek bütçenin yasalaşması halinde 2 lira 70 kuruş olan memurun saatlik fazla mesai ücreti 1.7 lira artırılarak 4 lira 40 kuruşa yükselecek. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmayacak.

TBMM'ye sunulan ek bütçe yasa teklifiyle memurların fazla çalışma ücretleri ve yurt içi harcırahlarına yüzde 61 ile yüzde 63 arasında zam yapılacak.

SAATLİK MESAİ ÜCRETİ 4.40 TL OLACAK

Ek bütçenin yasalaşması halinde 2 lira 70 kuruş olan memurun saatlik fazla mesai ücreti 1.7 lira artırılarak 4 lira 40 kuruşa çıkacak. Nüfus büyüklüğüne göre aylık 361 TL ile 667 TL arasında değişen zabıta ve itfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri 584 TL ile 1.080 TL seviyesine çıkacak.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM YAPILMAYACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; memurların günlük yurt içi harcırahları da derece ve kıdemine göre 100 lira ile 129 lira seviyesine yükseltilecek. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmazken ilk, orta ve lise yatılı okul pansiyon ücretleri ise 4 bin 540 liradan 8 bin 210 liraya çıkıyor.

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SON DAKİKA: Memurların mesai ücretlerine saat başına yüzde 63 zam geliyor! 65 yaş aylıklarında ise değişiklik olmayacak - Son Dakika
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