Menemenli ustalar çömlek siparişlerine yetişemiyor - Son Dakika

İzmir Menemenli çömlekçiler, hünerli elleri ile şekil verdikleri ürünleri için siparişlere yetişemiyor. Çömlek ustaları, Menemen Belediyesi tarafından yapılması planlanan festival için yurt dışından gelecek ziyaretçilerin sabırsızlandığını belirtiyor.

İzmir Menemen'in eşsiz toprağı, çömlek ustalarının hünerli elleriyle bambaşka şekillerde hayat buluyor. Mutfak eşyası olarak ya da bahçe düzenlemesi için kullanılan ürünler, dekoratif amaçla da alıcı buluyor. Yurt içindeki siparişlere yetişemedikleri için yurt dışı satışlara ağırlık veremediklerini belirten çömlek ustası Bilal Deniz, Menemen Belediyesi tarafından yapılması planlanan festivalin Menemen çömleğinin daha fazla tanınması için faydalı olacağını söyledi. Deniz, pek çok yabancı müşterinin festivale gelmek için sabırsızlandığını ifade etti.

"Amerika'ya bile ürün gönderiyoruz"

Menemen toprağının renk bakımından eşsiz, dayanıklılık bakımından da sağlam olduğunu kaydeden Deniz, "Ben ürünlerimi genellikle sahil bölgelerine satıyorum ama yurt dışına ürün de gönderdiğimiz oluyor. Örneğin Amerika'ya bile ürün gönderiyoruz. Son dönemde iç piyasada hareketlilik var. Siparişlere yetişemiyoruz. Ürün çıkardıkça yurt dışından her zaman talep olur ancak işleri yetiştiremediğimiz için dışarıya mal gönderemedik. Örneğin iç piyasaya yetişemediğim için Hollanda ve İngiltere'den istenen ürünlere geri dönüş yapamadım" dedi.

"Yurt dışından festivale gelmek isteyen misafirler var"

Menemen Belediyesi tarafından çömlek üzerine bir festival yapılacağını belirten Bilal Deniz, "Amerika, Afrika, İtalya ve Rusya'dan festivale gelmek isteyen misafirler var. Festivalin olması ile Menemen'in hak ettiği yere gelebileceğine inanıyorum. 'Çömlek' deyince akla Avanos geliyor. Oraya daha çok turist geliyor. Bu yüzden Menemen'de festivallerin olması bizim için çok iyi olur. Daha fazla turist gelir" diye konuştu.

"İş var ama kalifiye eleman yetersiz"

Menemen'de usta ve toprak sıkıntısı yaşandığını aktaran Deniz, "Durgun olduğumuz dönemlerde ustalarımız inşaatlara, demir çelik fabrikalarına gitti. Şimdi işler arttı. Kalifiye elemanlarımızı toparlamaya çalışıyoruz. En büyük sıkıntımız toprak ve usta bulmak. Menemen çömleği ile ilgili ustaların yetişmesi gerekiyor. Meslek liselerinde bununla ilgili bölümler açılabilir. İş var ama kalifiye usta konusunda eksik var. Burada eli çamur tutan herkes para kazanır. En büyük diğer sıkıntımız ise toprak konusu. Zor şartlarda toprak getirebiliyoruz çünkü toprak yerleşim alanları içerisinde kaldı. Toprağımız dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesinin yardımları ile toprak alabiliyoruz ama daha fazla toprağa ulaşmamız gerekiyor" sözlerine yer verdi.

"Çömlek yapmak, nefes almak demek"

Dede mesleği çömlekçiliği çocukluğundan bu yana yaptığını belirten Ayşe Emeksiz Coşkun, "Uzun süredir bu işi yapıyorum. Çömlek yapmak, benim için nefes almak demek. İşimi çok seviyorum. Mesleğimi yaparken aynı zamanda stres de atıyorum. Atölyede duvar saksısı, mutfak eşyası gibi birçok ürün yapıyorum. Gelen siparişe göre değişik türlerde ürün çıkarıyoruz" derken, bir diğer çömlek ustası İhsan Azar ise şunları söyledi: "Üç kuşaktır bu çömlekçilik yapıyoruz. Gözümüzü bu işle açtık, hala çalışıyoruz. Menemen çömleği Türkiye'de bir numara. Bu iş Menemen'de doğmuştur. Buranın toprağı farklıdır. Bizim daha ileride olmamız gerekiyor. Festival yapılacağı için memnunuz. Menemen'in ve Türkiye'nin tanıtımı yapılacak. Yurt dışından gelmek isteyen kişiler var. Onların buraya gelmesi bizim için mutluluk verici." - İZMİR