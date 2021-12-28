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Mercimeğin kilo fiyatı 3 markette de farklı - Son Dakika

Mercimeğin kilo fiyatı 3 markette de farklı

28.12.2021 20:47
Mercimeğin kilo fiyatı 3 markette de farklı

Vatandaşların eleştirdiği gıda fiyatları için yapılan denetim marketler arasındaki fahiş fiyat farklılığını gözler önüne serdi. Denetime katılan Çankırı'nın Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, "İlçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL olarak fiyat etiketine yansımakta ve birçok üründe marketler arasında fiyat farkları bu şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Çankırı'nın Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, zabıta ekipleriyle beraber marketlerde denetimde bulundu. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerindeki etiket fiyatlarını inceleyen ekipler, fiyatlara ilişkin rapor hazırladı. Denetim kapsamında işletmeciler ve market müdürleriyle de bir araya gelen Özcan, etiket fiyatlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

"MARKETLER ARASI FİYAT FARKLARI DEVAM ETMEKTE"

Özcan, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sizlerden ricam, alışverişlerinizi yaparken tüm marketlerin fiyatlarını kontrol etmeniz. Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse ilçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL olarak fiyat etiketine yansımakta ve birçok üründe marketler arasında fiyat farkları bu şekilde devam etmektedir. Bizler Şabanözü Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri tek tek değerlendirerek, düzenli olarak marketlerde denetimi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Mercimeğin kilo fiyatı 3 markette de farklı
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Türk Lirası, Faik Özcan, Şabanözü, Çankırı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Mercimeğin kilo fiyatı 3 markette de farklı - Son Dakika Ekonomi


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