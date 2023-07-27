Merkez Bankası Başkanı'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz sebep enflasyon sonuç' sözü hakkında ne düşünüyorsunuz? - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz sebep enflasyon sonuç' sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?

27.07.2023 11:52

Enflasyon Raporu'nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Soruya yanıt vermekten kaçınan Erkan, "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi yorum duyamayacaksınız" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, göreve gelmesinin ardından açıkladığı 2 faiz kararının ardından bugün de yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildiğini söyleyen Erkan, enflasyondaki yükselişin bir süre devam edeceğini ve alınan kararların 2024'ün ikinci çeyreğinde etkisini göstereceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZÜ SORULDU

Daha sonra soru cevap kısmına geçen Erkan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözü soruldu.

"BENDEN HİÇBİR ZAMAN SİYASİ YORUM DUYAMAYACAKSINIZ"

"Bu tezi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulan Erkan, yanıt vermekten kaçınarak, "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi yorum duyamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Duymayacaksınız delimiyim ben böyle yağlı bir kapı bulmuşum :) Cevap Yaz 23 7 Yayından Kaldır
  • meo: ben senin yerine cevap vereyim gaye hanım, deneme yanılma yöntemi ile ülke ekonomisi yönetildiğinden. bişey bildiklerinden değil. adam bütün temel ekonomi kuramlarının tersini yaptı. zaten kabul etti ben ekonomistim diye. al sonuç ortada. Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
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Faiz artışları sürecek mi? Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan 'devam' sinyali Faiz artışları sürecek mi? Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan 'devam' sinyali

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz sebep enflasyon sonuç' sözü hakkında ne düşünüyorsunuz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz sebep enflasyon sonuç' sözü hakkında ne düşünüyorsunuz? - Son Dakika
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