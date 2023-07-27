Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, göreve gelmesinin ardından açıkladığı 2 faiz kararının ardından bugün de yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildiğini söyleyen Erkan, enflasyondaki yükselişin bir süre devam edeceğini ve alınan kararların 2024'ün ikinci çeyreğinde etkisini göstereceğini söyledi.
Daha sonra soru cevap kısmına geçen Erkan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözü soruldu.
"Bu tezi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulan Erkan, yanıt vermekten kaçınarak, "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi yorum duyamayacaksınız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası Başkanı'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz sebep enflasyon sonuç' sözü hakkında ne düşünüyorsunuz? - Son Dakika