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Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı - Son Dakika

Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı

23.12.2021 11:34
Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL alış kurunu 11.64 olarak belirledi.

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak kurların alış seviyesini dün açıklamaya başlamıştı. Dolar kuru dün alış için 12 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti.

Bugün de TL vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL alış kuru 11,64 olarak belirlendi.

MEVDUAT SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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