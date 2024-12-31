Merkez Bankası'ndan İhale Açılışı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 milyar 500 milyon ve 400 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 7 Ocak 2025 vadeli 24 milyar 500 milyon liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 24 milyar 500 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 2 Ocak 2025 vadeli 400 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 186 milyar 752 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,45, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,49 olarak gerçekleşti.