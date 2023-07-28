Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşirse, önümüzdeki sene en düşük emekli maaşı 9 bin 900 TL olacak

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2024'te en düşük emekli maaşı 9.900 TL olacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Buna göre, enflasyon tahmini 2023 sonu için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 sonu için yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildi. Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini yeni yılda yapılacak emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi.

EMEKLİYE YÜZDE 32 ZAM GÖRÜNDÜ

Emekli maaşları için enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez'in yüzde 58'lik yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse 2024'te emekli maaşlarına en az yüzde 32 zam gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliye yılbaşında yüzde 32 zam gelirse en düşük emekli maaşında 2.400 TL'lik bir atış olacak. Böylece en düşük emekli maaşı 9.900 TL'ye çıkacak.

REFAH PAYI RAKAMI YÜKSELTEBİLİR

Emekli maaşlarına refah payı da eklenebilir. Yüzde 32'lik zamma refah payı da eklenirse 9.900 TL'lik rakam daha da yükselecek.