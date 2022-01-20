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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

20.01.2022 14:39
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ocak ile biten haftada 104 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ocak ile biten haftada 104 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ocak ile biten haftada 104 milyon dolar artarak 109 milyar 549 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 287 milyon dolarlık azalışla 70 milyar 989 milyon dolardan 70 milyar 702 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 14 Ocak haftasında 391 milyon dolar artarak 38 milyar 456 milyon dolardan 38 milyar 847 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, dolar, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Son Dakika
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