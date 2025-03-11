Merkezefendi Kadın Kooperatifi 5. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkezefendi Kadın Kooperatifi 5. Yılını Kutladı

Merkezefendi Kadın Kooperatifi 5. Yılını Kutladı

Merkezefendi Belediyesi'ne bağlı Merkezefendi Kadın Kooperatifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 5. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Şeniz Doğan, kooperatifin gücünü ve kadınların emeklerini vurgulayarak, güçlü kadınlarla güzel yarınlara vurgu yaptı.

11.03.2025 14:49  Güncelleme: 14:51
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Merkezefendi Belediyesinin Anne Eli Lezzeti Tadında ismiyle hizmet veren Merkezefendi Kadın Kooperatifi 5'inci yılını kutluyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Alın teriyle üreten, kazançlarını paylaşan kadınlarımızla birlikte bu anlamlı yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nice bereketli, güzel yıllara" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin girişimci kadınlara destek olmak ve toplumda etkin rol almalarını teşvik etmek için hayata geçirdiği Merkezefendi Kadın Kooperatifi, 5'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart 2020 yılında kurulan Merkezefendi Kadın Kooperatifi'nin 5'inci yaş pastasını, Merkezefendi Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Tunç ve anne eli güveniyle ürünler hazırlayan emekçi kadınlar ile birlikte kesti. Başkan Doğan emekçi kadınların hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı hem de onlara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

"Güçlü kadınlar, güzel yarınlar"

Kadınların mücadelesinde her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Beş yıl önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, dayanışmayla, mutlulukla ve umutla hizmete açtığımız Merkezefendi Kadın Kooperatifimiz, o günden bu yana güçlü ve cesur kadınların emeğiyle büyüdü, güzelleşti. Bugün, alın teriyle üreten, kazançlarını paylaşan kadınlarımızla birlikte bu anlamlı yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kooperatif ile kadınları çalışma hayatına dahil ederek, gelir sahibi yapmak ve ekonomik anlamda güçlenmelerine katkıda bulunuyoruz. Nice bereketli, güzel yıllara" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkezefendi Kadın Kooperatifi 5. Yılını Kutladı - Son Dakika

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