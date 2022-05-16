Merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 50,2 milyar TL açık verdi - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 214.3 milyar TL, bütçe gelirleri ise 164,1 milyar TL olarak kaydedildi. Bunun sonucunda bütçe 50.2 milyar TL açık verdi.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE BÜTÇE AÇIĞA DÖNÜŞTÜ

Ocak ve şubat aylarında bütçe fazla vermiş ve böylece ilk çeyrek, 30.8 milyar TL fazlayla kapatılmıştı. Ancak mart ve nisan aylarındaki açıkla, ocak-nisan döneminde bütçe açığa dönüştü ve 19 milyar 358 milyon TL açık oluştu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 863 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 19 milyar 358 milyon TL açık vermiştir. 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 73 milyar 374 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 84 milyar 615 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

4 AYLIK BÜTÇE GİDERİ 786 MİLYAR TL

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 785 milyar 996 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 103 milyar 974 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 682 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,9 oranında artarak 785 milyar 996 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

FAİZ HARİÇ GİDERLER YÜZDE 87 ARTTI

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,1 oranında artarak 682 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

4 AYLIK BÜTÇE GELİRİ 766 MİLYAR DOLAR

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 766 milyar 638 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 591 milyar 438 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 155 milyar 352 milyon TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 437 milyar 906 milyon TL iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 75,1 oranında artarak 766 milyar 638 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 oranında artarak 591 milyar 438 milyon TL olmuştur. "