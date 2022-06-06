Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde, açıkta yetiştirilen yenidünyanın hasadı sürüyor.
İlçede 6 bin 500 dönümlük alanda ekili bahçelerdeki meyveler, tarım işçileri tarafından özenle toplanıyor.
Hasat edilen ürünler paketlenerek başta İstanbul ve Ankara başta olmak çeşitli kentlere gönderiliyor.
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, AA muhabirine, bu yıl ilçede meydana gelen don nedeniyle 9 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.
Üretici Muzaffer Alyakut da ürünün kilogramının 11 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.
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