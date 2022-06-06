Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor - Son Dakika
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Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor

06.06.2022 15:00

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde, açıkta yetiştirilen yenidünyanın hasadı sürüyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde, açıkta yetiştirilen yenidünyanın hasadı sürüyor.

İlçede 6 bin 500 dönümlük alanda ekili bahçelerdeki meyveler, tarım işçileri tarafından özenle toplanıyor.

Hasat edilen ürünler paketlenerek başta İstanbul ve Ankara başta olmak çeşitli kentlere gönderiliyor.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, AA muhabirine, bu yıl ilçede meydana gelen don nedeniyle 9 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Üretici Muzaffer Alyakut da ürünün kilogramının 11 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor
Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor
Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor
Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor
Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor
Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor
Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor
Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Açıkta yenidünya hasadı devam ediyor - Son Dakika

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