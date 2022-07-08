Kadınlar, böğürtlen hasadıyla aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Kadınlar, böğürtlen hasadıyla aile bütçesine katkı sağlıyor

08.07.2022 11:06

Mersin'in Silifke ilçesinde kadınlar, sıcak ve nemli havada böğürtlen hasadı yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde kadınlar, sıcak ve nemli havada böğürtlen hasadı yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giden kadınlar, 30 dereceyi aşan nemli ve sıcak havaya aldırış etmeden binbir emekle ve özenle böğürtlenleri topluyor.

"İnce işçilik" isteyen böğürtlen hasadının yükünü çeken kadınlar, günlük ortalama 100 lira kazanarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Günde yaklaşık 4-5 saat böğürtlen mesaisi yapan kadınlar, ev işlerini de ihmal etmiyor.

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, kentte tarım alanında kadınların önemli işler yaptığını söyledi.

Böğürtlenin zarar görmeden, dikkatlice toplanması gerektiğini anlatan Abalı, bu işi de en iyi kadınların yaptığını belirtti.

Abalı, böğürtlen hasadıyla kadınların da ev ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

-"Evime ekonomik destek veriyorum"

İşçilerden Sevim Çalışkan da uzun süreden beri hasat işlerinde çalıştığını söyledi.

Sıcak havada çalışmanın zor olduğunu ancak alıştıklarını aktaran Çalışkan, "İşimden memnunum. Böğürtlen toplamayı seviyorum. Buradan kazandığımla eksikliklerimi karşılıyorum. Bana yetiyor. Günde 4-5 saat çalışıyoruz. Evime ekonomik destek veriyorum. Güzelce geçiniyoruz." diye konuştu.

Arife Sayın da yıl boyunca tarım işlerinde çalıştığını ve geçimini hasattan kazandığını anlattı.

Sıcak havada zor bir iş yaptıklarını belirten Sayın, "Buradan kazancımla her şeyimi alabiliyorum. Aldığımız paradan memnunuz. Akdeniz sıcağı bu, çekiliyor. Boş durmaktan iyi. Boş durmak bize göre değil zaten." dedi.

"Çalışmaktan gurur duyuyoruz"

Gümüş Yüksel de aile geçimini böğürtlenin hasadından kazandığı parayla sağladığını söyledi.

Sadıka Genç, sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sabah erkenden geliyoruz. Zevkle çalışıyoruz. Böğürtlenin kibarca, ezilmeden, tane tane toplanması gerekiyor. Böğürtlen hasadında bunlar önemli. Hiç boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Çalışmaktan gurur duyuyoruz. Para hürriyetimiz kendi elimizle oluyor."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlar, böğürtlen hasadıyla aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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