Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor - Son Dakika
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Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor

08.05.2022 17:08

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 dönüm alanda yetiştirilen 3 çeşit turfanda kirazın hasadı yapıldı. 8 yıldır bölgede adaptasyon çalışmaları yapılan ürünlerin kilosu 800-1000 TL arasında satılırken, kirazın tanesi ise 4-5 liradan alıcısını bekliyor.

Tarsus ilçesinde, Ziraat Mühendisleri Kemal Karaoğlu ve Deniz Gürbüz tarafından Ulaş Mahallesi'nde ilk etapta 8 çeşit üzerinden adaptasyon çalışması yapıldı. 30 dönüm alanda yetiştirilen 3 çeşit turfanda kirazın hasadına başlandı. Dönümde 700 kilo verim alınan ürünler, erkenci olması sebebiyle 800-1000 TL arası fiyatla satışa sunuldu.

Mersin'de yılın ilk turfanda kiraz hasadı yapıldı! Kilosu bin TL'den alıcı buluyor

"TANESİ 4-5 LİRAYA DENK GELİYOR"

Deniz Gürbüz, yaklaşık 8 yıldır bölgede adaptasyon çalışmasını yaptıklarını belirterek, "Turfanda kirazda amaç, bölgeye daha fazla kiraz üretimi yaptırmak ve daha fazla kazanç sağlamaktır. Daha karlı kazanç ve ihracat yönüne yönelik, daha tonajlı miktarlar almamız lazım. Kirazın şu an tanesi 4-5 liraya denk geliyor. Erken olduğu için fiyat yüksek ancak normal sezonda bu fiyatlar çok düşer" dedi.

Mersin'de yılın ilk turfanda kiraz hasadı yapıldı! Kilosu bin TL'den alıcı buluyor

"BÖLGEYE KİRAZI ADAPTE ETMEDE BAŞARILI OLDUK"

Ziraat Mühendisi Kemal Karaoğlu ise bölgedeki üreticinin farklı ürünleri deneyimleyerek daha iyi kazançlar elde etmeleri için destek olduklarını söyledi. Karaoğlu, "Öncelikle sert çekirdekli meyveleri bölgeye adapte etmiştik. Şu anda ise bölgeye kirazı adapte etmeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk" diye konuştu.

Mersin'de yılın ilk turfanda kiraz hasadı yapıldı! Kilosu bin TL'den alıcı buluyor
Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
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Türk Lirası, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor - Son Dakika
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