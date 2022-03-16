Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı - Son Dakika
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Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı

16.03.2022 16:30

Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin'e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.

Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı

MERSİN - Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin'e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı. Gemide yüklü 6 bin 99 ton ayçiçek yağı, 5 mil açıkta bulunan özel bir firmaya ait platformdan yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla karadaki depolara aktarılıyor.

Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket ederek, 7 günlük yolcuğun ardından bu sabah Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi açıklarına ulaştı. Mersin'in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı

YORUMLAR
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(Drone) Rusya'dan Mersin'e gelen ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' gemisinden sevkiyat başladı (Drone) Rusya'dan Mersin'e gelen ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' gemisinden sevkiyat başladı Rusya'dan gelen ayçiçeği yağı yüklü ikinci gemi Türkiye'de Rusya'dan gelen ayçiçeği yağı yüklü ikinci gemi Türkiye'de

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'e gelen gemiden ayçiçeği yağı sevkiyatı başladı - Son Dakika


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