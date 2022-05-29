Meşhur İznik papaz eriği hasadı gün sayıyor - Son Dakika
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Meşhur İznik papaz eriği hasadı gün sayıyor

29.05.2022 11:00
Meşhur İznik papaz eriği hasadı gün sayıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen meşhur papaz eriği hasadı haftaya başlıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen meşhur papaz eriği hasadı haftaya başlıyor. Verimin az olması, fiyatlara yansıyacak.

Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen ve ünü Türkiye'nin birçok şehrinde bilinen papaz eriğinin hasadına bir hafta kaldı. Geçen yıla göre kış mevsiminin daha soğuk geçmesinden dolayı verimin düşük olması ve girdi maliyetlerinin artmasının erik fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sadece Türkiye'ye değil, yurt dışına da ihracatı yapılan papaz eriğinin hasadı yaklaşık 20 gün devam ediyor.

İznik'te erik yetiştiriciliği yapan ziraat mühendisi Mustafa Kutay, Türkiye'nin en lezzetli eriklerinin İznik'te yetiştiğini belirterek, "Meşhur olan papaz eriği oldukça lezzetli, gevrek ve sulu suludur. Bu lezzetin hasadı bir hafta sonra başlayacak. Bu kış havanın normal şartlardan biraz daha soğuk olmasından kaynaklı erik veriminde düşüş bekliyoruz. Bazı bölgelerde verim iyi, bazılarında ise düşük. Bunun da fiyatlara yansımasını bekliyoruz. Üretim maliyetleri de arttı" dedi.

Geçen yıl erik fiyatının en alt fiyatının 10 liradan üreticiden alındığını ifade eden Kutay, "Bu yıl bunun 20 liraya çıkması bekleniyor. Verim konusunda geçen yıla göre düşüş bariz ortada. Soğuktan dolayı çiçeklerde dökülme oldu, ağaçlarda yanma meydana geldi" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, İznik, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meşhur İznik papaz eriği hasadı gün sayıyor - Son Dakika


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