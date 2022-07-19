Meşhur Keban biberinde hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Meşhur Keban biberinde hasat başladı

19.07.2022 10:07

- Meşhur Keban biberinde hasat başladı Keban biberinde verim bu yıl yüzleri güldürecek Biberde verim bu yıl geçen yıllara göre daha iyi Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı bugünlerde çiftçiler meşhur Keban biberinin hasadına başladı.

- Meşhur Keban biberinde hasat başladı

Keban biberinde verim bu yıl yüzleri güldürecek

Biberde verim bu yıl geçen yıllara göre daha iyi

ELAZIĞ - Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı bugünlerde çiftçiler meşhur Keban biberinin hasadına başladı. Geçen sene 300 ton olan rekoltenin bu sene 400 tona yükselmesi beklenirken Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret belgesi alınması için başvuru yapıldı.

Keban ilçesinin hemen hemen her bölgesinde yetişen, şekli ve aromasıyla bölgeye has olan Keban biberi için çiftçilerin mesaisi başladı. 70 günlük bir sürenin ardından yetişen biberler, kavurucu sıcaklar altında çiftçiler tarafından toplanıyor. İlçe genelinde geçen sene 200 dekar alanda 300 ton olan rekoltenin bu sene 400 tona yükselmesi bekleniyor. Lezzeti ve kalitesi ile ülke sınırlarını aşan Keban biberi için Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret belgesi alınması için başvuru yapıldı.

"Çok yoğun bir şekilde talep var"

Soğanlı köyü muhtarı Nurettin Albayrak, "Keban biberi için mesaimiz mayıs ve haziran aylarında başlıyor. Biberin 3 ay gibi bir süresi var. Yurtdışı ve yurt içi olsun her tarafa biber gönderiyoruz. Çok yoğun bir şekilde talep var. Bu yılda zaten sezonun daha ortasındayız. İnşallah bu yılda güzel bir verim alırız. Biber fiyatı bu yıl farklı. Geçen yıl 3 veya 5 liraya satıyorduk şuanda 15 liraya satıyoruz" dedi.

"Bu yıl verim diğer yıllara oranla daha güzel"

Verimin bu yıl çok iyi olduğunu aktaran çiftçi Hakan Albayrak, "Keban biberini yaklaşık 5 dönüm bir arazi üzerinde yetiştirmekteyiz. Keban biberinin fidesini kendimiz yetiştiriyoruz ve ardından tarlalara ekiyoruz. Bakımını, çabasını ve her türlü işlemini kendimiz yapıyoruz. Bu Keban biberinin fidesini alıp başka bölgelere ekenler oluyor ama aynı lezzeti alamazlar çünkü Keban'ın gündüzleri çok sıcak akşamları da hava serin olduğu için biber daha lezzetli oluyor. Çok güzel tatlı bir acısı var, insanı boğmuyor. Farklı farklı bölgelere isteniliyor. Siparişlere yetişemiyoruz. Yıllık ortalama 20 ton civarında biber yetiştiriyoruz. Keban biberinin coğrafi bir ürün olarak tescillenmesi için başvuruda bulunuldu. Bu yıl verim diğer yıllara oranla daha güzel" diye konuştu.

"Birçok yere meşhur Keban biberimizi gönderiyoruz"

Meşhur Keban biberini her yere gönderdiklerini ifade eden çiftçi Miraç Albayrak ise "Haziran ayında biberlerimizin fidelerini ekiyoruz. Temmuz ayının son günlerinde ise hasada başlıyoruz. Birçok yere meşhur Keban biberimizi gönderiyoruz. Sabah erken saatlerde 6 buçuk gibi mesaiye başlıyoruz. Sıcak olana kadar çalışıyoruz. Sonra akşamüstü yine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ankara'da Burçak Hasadı Başladı Ankara'da Burçak Hasadı Başladı BALIKESİR - Üretim alanı artan 'Sındırgı kornişonu'nda hasat başladı BALIKESİR - Üretim alanı artan 'Sındırgı kornişonu'nda hasat başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meşhur Keban biberinde hasat başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:19 Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: Meşhur Keban biberinde hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement