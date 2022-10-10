Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak

10.10.2022 13:36
Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak

Meta Platforms Inc. (Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak.

Meta Platforms Inc. (Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, yarın saat 10.30'da Rekabet Kurulunda gerçekleştirilecek.

Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler, çevrim içi takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun internet sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'nda ifade verecek! Meta ve WhatsApp, Rekabet Kurulu'nda ifade verecek! Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturmasında savunma yapacak Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturmasında savunma yapacak
Kaynak: AA

Facebook, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:40:05. #1.11#
SON DAKİKA: Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın Rekabet Kurulunda yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement