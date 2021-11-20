Metropoll anketi: Seçmenin yarısı muhalefete inanmıyor, ondan daha fazlası da iktidara

Metropoll Araştırma sordu: Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi? Yanıtlar çarpıcı.

Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sencar, ekim ayında yapılan iki farklı anket sonucunu açıkladı.

"Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi?" adlı bir anket düzenlenen ankette katılımcıların yanıtlarına göre, muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananların yüzde 37, çözemeyeceğini düşünenlerin ise yüzde 55 seviyesinde olduğu görüldü.

Ekim ayı anketi, Şubat ve Eylül ayında yapılan anketlerle karşılaştırıldığında ise, seçmenin muhalefetin ekonomik sorunları çözeceğine yönelik güveninin azalmış olduğu görüldü.

"Ekonomik sorunları iktidar çözebilir mi?" adlı anket araştırmasında da mevcut hükümetin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunları çözeceğine inanlar yüzde 28 seviyesinde.

AKP'li tabanda bu oran yüzde 76, MHP'li tabanda ise yüzde 63' iken mevcut hükümetin ekonomik sorunları çözemeyeceğini düşünen seçmen ise yüzde 64'tür