Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli! - Son Dakika

MetroPOLL Araştırma şirketi, savaşa rağmen vatandaşın en önemli gündem maddelerinden biri olan elektrik zamlarını yine halka sordu. Araştırmada elektrik zamlarından kimin sorumlu olduğu sorusu yöneltildi. İşte yanıtlar...

Soruya verilen yanıtlara göre vatandaş zamlardan yüzde 69,3 oranında hükümeti, yüzde 3,7 oranında elektrik dağıtım şirketlerini, yüzde 2,2 özelleştirme politikasını, yüzde 1,8 oranında muhalefet partilerini, yüzde 1,6 oranında dış güçleri sorumlu tutuyor.

Araştırmada halka, elektrik zamlarından sonra hükümete duydukları güven de soruldu.

Zamlardan sonra 'güvenim kalmadı' diyenler yüzde 46,1 oranında tespit edildi.

'Güvenim azaldı' diyenlerin oranı 26,6 olurken, 'Güvenim arttı' diyenlerin oranı 2,6 olarak kayda geçti.

'Değişmedi' diyenlerin oranı ise 23,1 olarak ölçüldü.