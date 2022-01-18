Michelin, Ay'a gitmeye hazırlanıyor

Michelin, Ay yüzeyini keşfetmeyi kolaylaştırmak ve 2025'te ayda ve nihayetinde Mars'ta sürdürülebilir bir varlık sağlamak için ay üzerindeki zorlu koşullara direnebilen havasız lastik üretimi görevini üstlendi.

Michelin açıklamasına göre, 6 bin kişilik Ar-Ge kadrosu olan ve yılda 1 milyar avroluk Ar-Ge bütçesine sahip şirket, geleceğin ay aracında kullanılmak üzere havasız lastik üretme görevini yapacak.

Ay aracına takılan prototip havasız ay lastiği modeli, Northrop Grumman merkez ofisinde sergilenecek. Nasa, geliştirdiği Artemis programı kapsamında; 2025'te Ay'a bir kadın ve bir erkek astronot göndermeyi planlıyor. Ay'a gönderilecek olan bu iki astronot, yeni bir Ay aracıyla dolaşarak üs kurmaya uygun bir alan araştıracak.

Michelin'in geleceğin ay aracında kullanılmak üzere havasız lastik üretme görevini üstlenmesi ve bu alanda yapılacak keşif çalışmalarına eşlik ediyor olması, Michelin'in amacı ve hareketlilik tutkusu ile tamamen örtüşüyor.

Michelin'in LTV'ye uygun bir havasız lastik çözümü tasarlama görevini üstlenmesi, NASA ile önceki işbirlikleri sırasında edindiği deneyime ek olarak, yüksek teknolojili malzemeler konusundaki uzmanlığına ve extrem koşullar için havasız lastik çözümleri alanında edindiği bilgi birikimine dayanıyor.

1990'larda Michelin, uzay mekiklerinin görevinden dönerken yeryüzüne doğru bir şekilde inmesi için gerekli olan lastikleri tedarik etmişti. 2000'li yıllara gelindiğinde ise şirket, uzay keşif araçlarını donatmak amacıyla Lunar Wheel'i geliştirmek için bir kez daha NASA ile birlikte çalışmıştı. Michelin bu yeni proje ile, 2025 için planlanan prototipin geliştirilmesine temel teşkil edecek, esnek, sağlam ve delinmeyen havasız bir lastik tasarlayacak.