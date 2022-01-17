Milli hava araçları için güç birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Altınay Savunma Teknolojileri ortaklığında 2019 yılında faaliyete başlayan TAAC Havacılık Teknolojileri (TAAC), başta Milli Muharip Uçak ve Hürjet olmak üzere milli hava araçları için havacılık standartlarına uygun hareket kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemleri geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin AR-GE, tasarım ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren TAAC, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor. Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak'ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma/kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, Hürjet'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği "Demir Kuş Test Sistemi"nin de tasarım ve kurulumunu yapıyor.

Milli havacılık ekosisteminde havacılık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen TAAC, nitelikli mühendis kadrosu ile bağımsız havacılık endüstrisi için yerlileştirme ve yerli ikame sistem çalışmalarına katkı sağlıyor.

Bir hava aracının ihtiyaç duyduğu tüm hareket kontrol sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi yönünde projelerine devam eden şirket, gelecek yıllarda oluşturduğu değer ile havacılık için kritik olan bu sistemlerin ihraç edilmesi için çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

"Ülkemizin yerli, özgün ve bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlayacak"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Havacılık alanında yerli ve milli teknolojiler için çalışmalarımız devam ediyor. Altınay ile ortak iştirakimiz olan TAAC Havacılık Teknolojileri sektörün kritik alanda ihtiyaç duyduğu sistemleri ülkemize milli imkanlarla kazandırmak için önemli projeler yürütüyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak üzerinde de yer alacak olan bu sistemler ülkemizin yerli, özgün ve bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlayacak. Gerçekleştirilen bu projelerde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da şunları kaydetti:

"Savunma ve havacılık sektöründeki dışa bağımlılığı kırmak ve ülkemizi bu alanda güçlendirerek ileri taşımak adına uzun yıllardır çalışıyoruz. TUSAŞ ile ortak kurduğumuz TAAC Havacılık Teknolojileri isimli iştirakimizle bu çabalarımızı, kritik havacılık bileşenleri özelinde daha da ileri götürüyoruz. Başta ülkemizin beka projesi olan Milli Muharip Uçak olmak üzere pek çok yerli hava platformumuz için bugüne kadar Türkiye sınırları içerisinde geliştirilmemiş projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin gelişip, güçlenmesi adına alın teri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim."