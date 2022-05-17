Mitsubishi Electric'ten takip ve arama için AI teknolojisi - Son Dakika

Mitsubishi Electric, birden fazla güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerden insanları geleneksel yapay zekanın onda birinden kısa süre içinde tanımlayan bir yapay zeka (AI) teknolojisi geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, bunun için gereksiz verileri elimine ederek kamera açıları ve insanların pozlarındaki değişikliklerden hemen hemen hiç etkilenmeyen, son derece verimli tanımlama, takip ve arama sunan özel bir sıkıştırma teknolojisi kullandı.

Mitsubishi Electric, bu yeni teknolojiyi şüpheli kişi ve kayıp çocukların tanınması ve takibinde yeni güvenlik sistemleri ve müşteri akış analizi için müşteri hizmetleri alanına dahil ederek MAISART serisinde sunmayı planlıyor.

Bir görüntüden elde edilen birden fazla özelliğin korelasyonunu analiz eden ve yeniden tanımlanma için çok önemli olmayan verileri çıkaran AI, veri hacmini geleneksel veri kümelerinin onda biri kadar küçük bir alana sıkıştırıyor. Böylece yeniden tanımlama için gerekli olan bilgi işlem süresini onda bire indiriyor.

Belirli bir kişiyi tanımlamak için ilk önce kişinin görüntüsünden temel özellikleri belirleyen AI, bu özellikleri farklı kamera açılarıyla karşılaştırarak benzerlikleri tespit ediyor ve diğer görüntülerin aynı kişiye ait olup olmadığını belirliyor.

Kişinin en önemli özelliklerini muhafaza ediyor

Genel olarak yapay zeka, tek bir görüntüden birkaç bin özelliği tespit edebiliyor. Bu da insan sayısının artması halinde hesaplamanın da oldukça karmaşık hale gelmesi anlamına geliyor.

Mitsubishi Electric'in yeni AI teknolojisi ise birden fazla özellik arasındaki korelasyonları analiz ettikten sonra gereksiz verileri silerken, kişinin en önemli özelliklerini muhafaza ediyor.

Mitsubishi Electric, veri gizliliğinin korunması ve tüm geçerli kanun ve yönetmeliklere uyulmasına büyük bir özen göstererek özellikle kamu binalarında kullanılmak üzere pratik güvenlik kamerası görüntü analiz sistemleri geliştirmeyi planlıyor.

Güvenlik kameralarının yaygınlaşmasıyla birlikte başta kamu binaları olmak üzere şüpheli kişiler veya kayıp çocuklar dahil insanları tanıma, takip ve arama yeteneklerine sahip yeni analitik çözümlere ihtiyaç doğdu. Ancak geleneksel yapay zeka teknolojileriyle özellikle farklı açılardan veya geniş alanları izleyen kameralarla yakalanan pozlardan bakıldığında benzer elbiseleri giyen kişilerin ayırt edilmesi zorlaşabiliyor.

Ayrıca, çok sayıda farklı kamera görüntülerinden kişilerin tanımlanması, özellikle hedef kişinin kalabalıklar arasında olması halinde çok uzun sürebiliyor ve zaman kaybına yol açabiliyor.