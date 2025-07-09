MKK: Menkul Kıymet Değeri Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

MKK: Menkul Kıymet Değeri Yükseldi

09.07.2025 13:06
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MKK, menkul kıymet değerinin 30 Haziran’da 22,18 trilyon liraya ulaştığını açıkladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 31 Mart'ta 20,87 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 30 Haziran'da 22,18 trilyon liraya yükseldiğini bildirdi.

MKK, 2025 yılı 2. çeyrek dönemine ilişkin sermaye piyasalarındaki gelişmeleri, sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı "2. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2025 Panoraması" adlı videoyla duyurdu.

Buna göre, 31 Mart'ta 20,87 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 30 Haziran'da 22,18 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde, toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 36,42 milyondan 36,70 milyona çıktı.

Toplam yatırımcı sayısı içerisindeki bakiyeli yatırımcı sayısı 10,44 milyon oldu.

Yılın ikinci çeyreği sonunda MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı toplam 609 bin 108 olurken, en çok yeni yatırımcı 156 bin 987 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 121 bin 516 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam hesap sayısı 86,91 milyondan 87,10 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı 14,93 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 12 şirket halka arz edildi ve halka arzdan 28,55 milyar lira toplandı. Halka arzlara katılan toplam yatırımcı sayısı ise 3 milyon 89 bin 949 oldu.

Yatırım fonlarının portföy değeri 6,06 trilyon liraya çıktı

İkinci çeyrek sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 14,13 trilyon liraya yükselirken, yatırımcı sayısı 6,48 milyon olarak kaydedildi.

Bu dönemde, yatırım fonlarının portföy değeri 6,06 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı da 5,59 milyona yükseldi.

Bireysel ve kurumsal toplam 24 bin 57 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 1,39 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam 493 şirketin ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 444 milyar 596 milyon 13 bin 476'sı buldu.

Bu şirketlerin 153'ü reel sektör, 340'ı diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

Söz konusu dönemde kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı ise 44 bin 574'e çıktı.

Kaynak: AA

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MKK: Menkul Kıymet Değeri Yükseldi - Son Dakika

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