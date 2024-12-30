MMO Samsun Şubesi, Atakum'da 4 Yılda 29 Bin Asansör Kontrolü Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MMO Samsun Şubesi, Atakum'da 4 Yılda 29 Bin Asansör Kontrolü Gerçekleştirdi

MMO Samsun Şubesi, Atakum\'da 4 Yılda 29 Bin Asansör Kontrolü Gerçekleştirdi

Makina Mühendisleri Odası, Atakum ilçesinde 4 yıl boyunca yaptığı periyodik asansör kontrolleri ile toplam 29 bin 053 asansörü denetledi. Oda, can ve mal güvenliğini önceliklendirdiklerini vurguladı.

30.12.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, 4 yıl boyunca Atakum ilçesinde 10 binlerce asansörün periyodik kontrolünü gerçekleştirdi. MMO, "Önceliğimiz can ve mal güvenliği" açıklaması yaptı.

MMO'nun 'periyodik asansör kontrolü' hizmeti 2024 yılında da hız kesmedi. Odaya bağlı ekipler sadece Atakum ilçesinde yıl boyunca 29 bin 53 adet asansörün kontrolünü sağladı. Oda tarafından yapılan açıklamada, "Can ve mal güvenliği en önemli önceliğimizdir" denildi.

4 yıllık protokol gereği

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atakum Belediyesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği' esaslarına göre 31 Aralık 2020 tarihinde 4 yıl süreli periyodik kontrol protokolü imzaladıkları hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Bu süreçte 19 bin 706 adet asansörü yönetmeliklere uygun kontrol ederek 3 bin 096 adet asansöre yeşil, 7 bin 321 adet asansöre kırmızı, bin 398 adet asansöre sarı etiket, 17 bin 238 mavi etiket uyguladık. Ekiplerimiz yapılan periyodik kontrollerde çıkan eksiklere yönelik 6 bin 934 adet eksikli kontrolü yapmıştır. Yeni yapılarak hizmete alınacak bin 722 adet asansörün yönetmeliklere uygun kontrol ederek tescil işlemini gerçekleştirdik. 4 yıl içerisinde yaptığımız saha taramalarında, sistem envanterine kayıtlı olmayan bin 658 asansörü tespit ederek sistem envanterine kayıt ettik. Tüm 4 yıl boyunca Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına göre yapılan kontrol, 29 bin 053 adet asansör olarak gerçekleşmiştir. Atakum Belediyemiz ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında mevzuat hükümleri ışığında Atakum'da yaşamakta olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği unsurlarını en öncelikli tutarak hizmet vermeye gayret ettik. Bilim ve aklın ışığında, kamusal sorumluluk anlayışıyla 11 makine mühendisi, 3 idari personel olmak üzere 14 kişilik ekibimizle verdiğimiz asansör periyodik kontrol hizmetlerini Atakum Belediyemizin yeni yapacağı protokol kapsamında da devam ettirmek isteriz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Atakum, samsun, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MMO Samsun Şubesi, Atakum'da 4 Yılda 29 Bin Asansör Kontrolü Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:36:24. #1.12#
SON DAKİKA: MMO Samsun Şubesi, Atakum'da 4 Yılda 29 Bin Asansör Kontrolü Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.