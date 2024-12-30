MMO Samsun Şubesi, Atakum\'da 4 Yılda 29 Bin Asansör Kontrolü Gerçekleştirdi

Ekonomi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, 4 yıl boyunca Atakum ilçesinde 10 binlerce asansörün periyodik kontrolünü gerçekleştirdi. MMO, "Önceliğimiz can ve mal güvenliği" açıklaması yaptı.

MMO'nun 'periyodik asansör kontrolü' hizmeti 2024 yılında da hız kesmedi. Odaya bağlı ekipler sadece Atakum ilçesinde yıl boyunca 29 bin 53 adet asansörün kontrolünü sağladı. Oda tarafından yapılan açıklamada, "Can ve mal güvenliği en önemli önceliğimizdir" denildi.

4 yıllık protokol gereği

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atakum Belediyesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği' esaslarına göre 31 Aralık 2020 tarihinde 4 yıl süreli periyodik kontrol protokolü imzaladıkları hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Bu süreçte 19 bin 706 adet asansörü yönetmeliklere uygun kontrol ederek 3 bin 096 adet asansöre yeşil, 7 bin 321 adet asansöre kırmızı, bin 398 adet asansöre sarı etiket, 17 bin 238 mavi etiket uyguladık. Ekiplerimiz yapılan periyodik kontrollerde çıkan eksiklere yönelik 6 bin 934 adet eksikli kontrolü yapmıştır. Yeni yapılarak hizmete alınacak bin 722 adet asansörün yönetmeliklere uygun kontrol ederek tescil işlemini gerçekleştirdik. 4 yıl içerisinde yaptığımız saha taramalarında, sistem envanterine kayıtlı olmayan bin 658 asansörü tespit ederek sistem envanterine kayıt ettik. Tüm 4 yıl boyunca Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına göre yapılan kontrol, 29 bin 053 adet asansör olarak gerçekleşmiştir. Atakum Belediyemiz ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında mevzuat hükümleri ışığında Atakum'da yaşamakta olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği unsurlarını en öncelikli tutarak hizmet vermeye gayret ettik. Bilim ve aklın ışığında, kamusal sorumluluk anlayışıyla 11 makine mühendisi, 3 idari personel olmak üzere 14 kişilik ekibimizle verdiğimiz asansör periyodik kontrol hizmetlerini Atakum Belediyemizin yeni yapacağı protokol kapsamında da devam ettirmek isteriz." - SAMSUN