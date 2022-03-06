Mobilyada tasarımın kalbi Bursa'da attı - Son Dakika

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından düzenlenen "I'm Design" başlıklı sektörel tasarım etkinliği sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İMOS tarafından 2015'ten itibaren her yıl gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl 28 Şubat-5 Mart'ta yapıldı.

"Tasarım her dili konuşur" temalı, mobilya sektörü temsilcileriyle 20 üniversitede endüstriyel tasarım eğitimi alan 400'ü aşkın öğrencinin katıldığı "I'm Design" programının söyleşiler bölümünde Maurizio Burato, tasarımda dönüşüm konusuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Alpay Er'in moderatörlüğündeki oturumda konuşan Murat Armağan ile Serhan Giray da tasarımın nasıl kazandırdığı konusunda görüşlerini açıkladı.

Fatoş Altıntaş'ın moderatörlüğünü yaptığı "Başka şeyler konuşalım" konulu oturumda değerlendirmelerde bulunan Emre Evrenos, Nazar Şigaher ve Pınar Uçkan, tasarım ile sanayici ve üretici arasındaki iş birliği konusuna değindi.

İMOS'un YouTube kanalında yayınlanan "Memleketten Tasarım Manzaraları" programının katılımcıları Prof. Dr. Alpay Er, Dr. Can Özcan ve Dr. Hakan Ertem ise tasarımın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

42 genç tasarımcıya sertifikaları verildi

Starwood'un ana sponsorluğunda, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, MODEF Fuarcılık, Samet AŞ ve Zirve Lazer Kesim Atölyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, "I'm Design" workshop programına katılan 42 genç tasarımcıya sertifikaları verildi.

Etkinlikte ayrıca İnegöl'de en çok mobilya tasarım tescili yaptıran firmalar sıralamasında, 139 mobilya tasarımı tescil ettiren Çilek Mobilya'ya, 93 mobilya tasarımı tescil ettiren Weltew Mobilya'ya, 73 mobilya tasarımı tescil ettiren Vivense'ye ve 51'er mobilya tasarımı tescil ettiren Alsaray Mobilya ile Modis Mobilya'ya "I'm Design" özel ödülü takdim edildi.

Organizasyonun gerçekleştirildiği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuayesinde 42 genç tasarımcının workshoplarda ürettiği seperatörler de sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMOS Başkanı Osman Aybil, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "I'm Design" etkinliğine genç tasarımcıların yoğun bir ilgisinin olduğunu belirtti.

Gençlerin ilgisinin sektöre de büyük heyecan verdiğine değinen Aybil, İMOS olarak bu birlikteliği daha da geliştirmek ve sürdürmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.