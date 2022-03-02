Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini esas alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini esas alıyor

02.03.2022 10:52
Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini esas alıyor

Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini ön planda tutuyor.

Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini ön planda tutuyor.

Modalife, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi dekorasyon ve mobilya seçimlerinde de ilk söz sahibi kişiler olduğunu vurguluyor.

Kadınlar, evin ihtiyaçlarını daha iyi gözlemlerken, fonksiyonel mobilyalara yöneliyor. Dekorasyonu değiştirmek, sezon trendlerine göre yeni, dekoratif objeler ve mobilyalar seçmek de daha çok kadınların ilgi alanları olarak dikkati çekiyor.

Tüketici beklentilerini Kırıkkale'de yer alan 150 bin metrekarelik alana yayılan 5 fabrikasında, güçlü AR-GE ve tasarım yapılanmasıyla karşılayan Modalife, kadına değer veren ve kadın çalışan istihdam etmeyi kendine amaç edinen bir marka vizyonuyla hareket ediyor.

Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini ön planda tutuyor.

Modern çizgilere sahip tasarımlar ve ürün yelpazesindeki çeşitlilik ile kadınların isteklerine yanıt verirken klasik sevenlere "Hürrem" koleksiyonu, spor tarzı benimseyenlere "Avrupa" gibi yepyeni koleksiyonlarıyla sezon trendlerini gözler önüne seriyor.

Minimal yaşam beklentilerini de tasarımlarına yansıtan Modalife, yalnızca düğün paketleri ve koltuk takımlarıyla değil; genç odaları, köşe takımları, kanepeler, bahçe mobilyaları ve tamamlayıcı aksesuarları ile de kadınların favori markalarında başı çekiyor.

YORUMLAR
500
Sanal ofislerden kadın girişimcilere destek Sanal ofislerden kadın girişimcilere destek Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi

Dünya Kadınlar Günü, Dekorasyon, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini esas alıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:42 Mersin'de sezonun ilk çağla hasadı gerçekleşti, kilosu 500 TL'den alıcı buldu
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
10:21 Karnabahar yemek bile zengin işi oldu: Şubat ayında fiyatı yüzde 107 arttı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu.
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
10:13 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalin 7. gününde feci görüntü! Kiev'de yola düşen roket korku dolu anlar yaşattı
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:01:47. #1.11#
SON DAKİKA: Modalife, ürün çeşitliliğinde kadınların beğenilerini esas alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement