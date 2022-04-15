Moody's'ten "Rusya temerrüde düşebilir" değerlendirmesi - Son Dakika
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Moody's'ten "Rusya temerrüde düşebilir" değerlendirmesi

15.04.2022 17:27
Moody's'ten "Rusya temerrüde düşebilir" değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın dolar tahvillerini ruble olarak ödemeye çalışması nedeniyle temerrüde düşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın dolar tahvillerini ruble olarak ödemeye çalışması nedeniyle temerrüde düşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın döviz cinsinden tahvillerinin ruble cinsinden geri ödenmesinin sözleşme vaadini karşılamadığı bildirildi.

Rusya'nın 2022 ve 2042'de vadesi dolan iki tahvil için 4 Nisan'da ABD doları yerine ruble olarak ödeme yaptığına işaret edilen açıklamada, bunun tahvil sözleşmelerine göre ödeme koşullarında bir değişikliği temsil ettiği ve bu nedenle 4 Mayıs'a kadar düzeltilmezse Moody's tanımına göre bir temerrüt olarak kabul edilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, tahvil sözleşmelerinde dolar dışında başka bir para biriminde geri ödeme hükmünün bulunmadığı kaydedildi.

Moody's'in açıklamasında, 2018'den sonra ihraç edilen bazı Rus eurobondlarının belirli koşullar altında ruble cinsinden ödemeye izin verdiği ancak 2018'den önce ihraç edilenlerin vermediği ifade edildi.

Açıklamada, "Moody's'in görüşü, yatırımcıların ödeme vadesinde döviz sözleşme vaadini almadıkları yönünde." ifadesi kullanıldı.

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Döviz, dolar, Kredi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Moody's'ten 'Rusya temerrüde düşebilir' değerlendirmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moody's'ten "Rusya temerrüde düşebilir" değerlendirmesi - Son Dakika
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