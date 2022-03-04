Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak - Son Dakika
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Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

04.03.2022 08:15
Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak

Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30'dan yüzde 12'ye düşürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak - Son Dakika
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