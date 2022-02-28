Moskova Borsası kapalı kalacak - Son Dakika
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Moskova Borsası kapalı kalacak

28.02.2022 22:34
Moskova Borsası kapalı kalacak

Moskova Borsası 1 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsası 1 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlerin "mevcut durum" nedeniyle yarın için durdurulacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı bugün yüzde 20'yi aşmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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Moskova, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Moskova Borsası kapalı kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova Borsası kapalı kalacak - Son Dakika
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