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MTO Başkanı Ayhan, "Zamlar aşağı yönlü revize edilmeli" - Son Dakika

MTO Başkanı Ayhan, "Zamlar aşağı yönlü revize edilmeli"

05.01.2022 17:01
MTO Başkanı Ayhan, "Zamlar aşağı yönlü revize edilmeli"

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, "Son dönemde yapılan elektrik ve akaryakıt zamları maalesef işletmelerimizin maliyetlerini yükseltecek.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, "Son dönemde yapılan elektrik ve akaryakıt zamları maalesef işletmelerimizin maliyetlerini yükseltecek. Beklentimiz bir an önce yapılan zamların enflasyon oranında revize edilmesi" dedi.

Pandemi kısıtlamaları ve doğal afetler nedeniyle çok zor bir yıl geçiren firmalara yılbaşında yapılan ve 2021 enflasyonuna dahil olmayan elektrik ve akaryakıt zamlarının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini söyleyen Başkan Ayhan, "Doğalgazın henüz ulaştırılmadığı ve kömür yakmanın yasak olduğu Marmaris'te kışın ısınma yüzde 90 elektrik enerjisi ile sağlanıyor. Açıklanan enflasyon rakamları ve yapılan zam oranı arasında açık bir makas olması nedeniyle yapılan zamlar bir an önce aşağı yönlü revize edilmeli veya işletmelere finans desteği verilmeli" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz gün açıklanan KOSGEB Hızlı Destek Programı hakkında açıklamada bulunan Başkan Ayhan, programa işletmelerin kapalı olması nedeniyle Marmaris'ten çok fazla başvuru yapılamayacağını ifade etti. Başkan Ayhan şöyle değerlendirdi; "Alım gücünün düşmesi nedeniyle maliyetlerdeki artış satış fiyatlarına yansıtılamıyor, firmalarımız ayakta kalmakta zorlanıyor. KOBİ'lere KGF destekli kredi, SGK prim ve vergi indirimi desteği bir an önce açıklanmalı. Cumhurbaşkanımız tarafından önceki gün açıklanan KOSGEB Hızlı Destek Programı'ndan hem an itibariyle birçok işletmemizin kapalı olması hem de başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı nedeniyle çok az üyemiz faydalanabilecek. Son başvuru süresinin 31 Mart 2022 olması da bu tarihte henüz turizm sezonumuz başlamamış olması nedeniyle diğer bir handikap. Bu nedenle açıklanan başvuru süresinin Haziran ayı sonuna kadar uzatılması üyelerimizin menfaatine olacaktır"

Bir süredir ekonomide yaşanan dalgalanmanın özellikle iç pazarı olumsuz etkilediğini belirten Başkan Ayhan şöyle devam etti: "Son dönemde yaşanan tedarik zincirindeki bozulma, artan maliyetler ve alım gücünün düşmesi nedeniyle turizmde iç pazarda yaşanabilecek muhtemel daralmayı aşabilmek için her şey dahil sistemi yanında oda-kahvaltı veya yarım pansiyon konaklama opsiyonları da göz önünde bulundurulmalı. Bu sayede iç pazarda daha rekabetçi fiyat politikası ile öne çıkma şansımız olur". - MUĞLA

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Enflasyon, Akaryakıt, Marmaris, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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