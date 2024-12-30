Muğla Büyükşehir Belediyesi, Araç Filosunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Araç Filosunu Güçlendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Araç Filosunu Güçlendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek için araç filosunu 45 milyon TL yatırımla genişletiyor. Yeni eklenen araçlar arasında 5 tanker, 1 mobil vinç, 2 elektrikli otomobil ve 28 motosiklet yer alıyor.

30.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için iş makinesi ve araç filosunu büyütüyor. Son olarak 5 tanker, 1 mobil vinç, 2 elektrikli otomobil, 28 motosiklet ve 1 mini yükleyici Genel Müdürlüğün araç filosuna kazandırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor. Vatandaşlara daha iyi ve hızlı hizmet sağlamak adına çeşitli ihtiyaçları giderebilecek araçlar Genel Müdürlüğün bünyesine eklendi.

Vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak ve atıksuyu bertaraf ederek çevreyi kirletmesini önlemek, arızalara hızlı müdahale ederek su kaybının ve kesintilerinin önüne geçmek için büyük önem taşıyan araç ve iş makinesi filosunun gelişmesi büyük önem taşıyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü Bu kapsamda ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin DMO üzerinden alıyor.

Tankerlerle su kesintilerine önlem alınıyor

Bu kapsamda 45 Milyon 347 Bin TL yatırımla 8 araç ve 28 motor araç filosuna eklenirken önümüzdeki günlerde filonun genişlemesi amaçlanıyor. Yeni eklenen araçların içinde özellikle yaz aylarında içme suyunun yetersiz geldiği bölgelere su takviyesi sağlamak adına büyük önem taşıyan 5 adet su tankeri bulunuyor. 13 bin litre içme ve kullanma suyu taşıma kapasiteli krom malzemeden imal edilmiş su tankerleri 6x2 çekiş özellikleri ile zorlu arazi şartlarında da görev yapabiliyor. Bunun yanı sıra 1 adet en az 35 ton yük kaldırma kapasiteli katlanır bomlu hidrolik vinç üst yapısına sahip 6x2 çekiş özellikli kamyon, 2 adet elektrikli otomobil, 28 adet motosiklet, 1 adet disk trencher ataşmanlı mini yükleyici alınan araçlar arasında. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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