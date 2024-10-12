Muğla\'da 2024 Yılı Yatırımlarının Durumu ve 2025 Planları Görüşüldü

Ekonomi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan Muğla İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı dördüncü dönem toplantısında devam eden yatırımlar ile 2025 yılında yapılması planlanan yatırım ve hizmetler ele alındı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Eylül sonu itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından yürütülen 344 projenin toplam bedelinin 42 Milyar 816 Milyon 374 Bin lira olduğunu belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, bu projelerin önceki yıllar harcama toplamı 10 Milyar 631 Milyon 537 Bin lira, toplam yıl ödeneği ise 6 Milyar 676 Milyon 973 Bin lira olduğunu söyledi.

Tüm kurumların dönem sonu harcamasının 3 Milyar 934 Milyon 692 Bin lira olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 59, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 58 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Muğla'da toplam 344 projenin 61'inin tamamlandığını belirten Vali Akbıyık, 158 projenin devam ettiğini, 9 projenin ihale aşamasında olduğunu, 116 projenin hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

Sektör olarak değerlendirildiğinde en yüksek harcamanın 87 proje ile eğitim, 149 proje ile tarım, 13 proje ile ulaştırma, 42 proje ile diğer kamu hizmetleri, 6 proje ile turizm, 17 proje ile sağlık, 30 proje ile enerji sektöründe yapıldığını söyledi.

Belediyeler tarafından yürütülen projelerin toplam bedelinin 6 Milyar 555 Milyon 288 Bin lira olduğunu ifade eden Vali Akbıyık "Bu projelerin önceki yıllar harcaması 895 Milyon 222 Bin lira, yıl ödeneği 4 Milyar 107 Milyon 546 Bin lira, dönem sonu harcaması ise 2 Milyar 127 Milyon 378 Bin lira olduğunu, nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 43 olduğunu açıkladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Murat Sarı, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanı ve başkanvekilleri bölge müdürleri, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. - MUĞLA