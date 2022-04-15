Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı

15.04.2022 13:17

Edinilen son dakika haberine göre Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi' projesi bünyesinde 350 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 278 ton yazlık buğday dağıtımı yapıldı.

Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı

MUŞ - Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi' projesi bünyesinde 350 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 278 ton yazlık buğday dağıtımı yapıldı.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde çiftçilere buğday dağıtımı için tören düzenlendi. Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25'i il özel idaresi ve yüzde 25'i çiftçi tarafından karşılanan yazlık buğdaylar ile atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması hedefleniyor. Uydu yöntemiyle belirlenen 13 bin 900 dekar atıl alanda ekimi beklenen buğdaylardan hem kent ekonomisine hem de çiftçilere katkı sağlanması bekleniyor.

"13 bin 900 dönümlük araziyi tarıma kazandırmış olacağız"

Projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi için geliştirilen proje ile yazlık buğday dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin 1 milyon 200 bin liraya mal olduğunu kaydeden Gün, "Şu anda 278 ton yazlık buğday tohumu dağıtıyoruz. Buğdaylardan 350 çiftçimiz faydalanacak. Burada özellikle atıl durumda olup uydu yöntemiyle tespit edilen arazilerde bu ekimler gerçekleştirilecektir. Merkez ve 5 ilçemizde bu dağıtımlarımız gerçekleştiriliyor. Bulanık ve Malazgirt ilçelerimizde 52'şer ton, Hasköy, Korkut ve Varto ilçelerimizde ise 26'şar ton olacak şekilde bir dağılım gerçekleştirildi. Bu dağılımla yaklaşık 13 bin 900 dönümlük alanda buğday ekimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu ekimle 350 üreticimiz destekten faydalanacaktır. İnşallah proje sayesinde 13 bin 900 dönümlük araziyi tarıma kazandırmış olacağız" dedi.

"Boş arazilerimiz kalmasın, hepsini değerlendirelim"

Yüzde 75 devlet desteği ile 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtımı yaptıklarını anlatan Gün, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Boş arazilerimiz kalmasın, hepsini değerlendirelim. Umarım hem ilimize hem de çiftçimiz ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Bu projede Bitkisel Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğümüzün yüzde 50 katkısı, il özel idaremizin yüzde 25 katkısı ve çiftçilerimizin de 25 katkısı bulunuyor. inşallah güzel bir bereket, güzel bir rekolte elde etmiş olacağız. Çiftçilerimize hayırlı olsun."

Mescitli köyünde değerlendirmediği arazisi için 2 ton buğday aldığını belirten çiftçilerden Nedim Özen de, "Yüzde 75 hibeli, yüzde 25'i de çiftimiz tarafından karşılanan buğday tohumu aldık. İlk defa alıyorum. Devletimizin verdiği bu imkanla inşallah hepimize faydalı olur" ifadelerini kullandı.

"İyi ve güzel bir proje"

Aydıngün Köyü Muhtarı Aydın Çetinkaya ise 1 ton buğday aldığını ifade ederek, "Yaklaşık 50 dönümde ekim yapacağım. Buğdayın yüzde 75'i hibe destekli. İyi ve güzel bir proje. Kullanılmayan arazimiz vardı. Bu buğdayları arazimize ekip tarım arazimizi aktif duruma getireceğiz" diye konuştu.

Buğday dağıtım törenine; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü müdür yardımcıları, şube müdürleri, kooperatif başkanları, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı
Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı

YORUMLAR
500
Ordu'da atıl araziler üretime kazandırılıyor Ordu'da atıl araziler üretime kazandırılıyor Van'da 226 çiftçiye 100 ton arpa tohumu dağıtıldı Van'da 226 çiftçiye 100 ton arpa tohumu dağıtıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Metroda kadınlara bıçak çekerek tehdit etmişti! Saldırgan sadece küfür etmesinin yanlış olduğunu söyledi
14:07 Uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı: Ali Osman Akat'ın şirketi, sermayesini üç yılda 60 kat artırmış!
14:06 Vladimir Putin, Mariupol'de yaşanan katliamı gizlemeye çalışıyor! Cesetler şehre getirilen 13 adet krematoryum ile yok edilecek
13:57 Futbol dünyasının yıldız ismi nazara geldi! Pedri sezonun kalan bölümünde oynayamayacak
13:50 HDP'den yasa teklifi: Emekli ikramiyeleri 5.000 TL'ye çıkarılsın
13:47 Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor!
13:44 Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 14:15:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor: Yüzde 75 hibeyle 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement